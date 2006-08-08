Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 186
43 Min.Folge vom 08.08.2006Ab 6
Julia berichtet Daniel von ihren Hochzeitsplänen mit Frederik. Daraufhin stürzt sich Daniel wieder ganz in seine Arbeit. Annabelle und Katy unterläuft ein Fehler, und Silke wird ungewollt zur Bedrohung für die beiden. Lilly und Kolja bereiten sich nun auf ihre letzte Prüfung vor. Daniel stellt Annabelle endlich zur Rede: Hat sie damals mit Jörg Schwarz gemeinsame Sache gemacht?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises