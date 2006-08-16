Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 192

TelenovelaStaffel 13Folge 12vom 16.08.2006
43 Min.Folge vom 16.08.2006Ab 6

Frederik sorgt sich um Julia, die unter plötzlichen Schwindelanfällen leidet. In der Familie Gravenberg werden erste Vermutungen über Julias Zustand angestellt, worüber Frederik offensichtlich nicht unglücklich ist. Währenddessen versuchen Daniel und Jan mit ihrem Kummer umzugehen. Kolja kann seine Wut über Tims Lügen kaum zügeln. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den Freunden: Kolja droht, Lilly die Wahrzeit zu erzählen.

