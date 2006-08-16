Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 192
43 Min.Folge vom 16.08.2006Ab 6
Frederik sorgt sich um Julia, die unter plötzlichen Schwindelanfällen leidet. In der Familie Gravenberg werden erste Vermutungen über Julias Zustand angestellt, worüber Frederik offensichtlich nicht unglücklich ist. Währenddessen versuchen Daniel und Jan mit ihrem Kummer umzugehen. Kolja kann seine Wut über Tims Lügen kaum zügeln. Es kommt zu einem heftigen Streit zwischen den Freunden: Kolja droht, Lilly die Wahrzeit zu erzählen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises