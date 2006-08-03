Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 182

TelenovelaStaffel 13Folge 2vom 03.08.2006
43 Min.Folge vom 03.08.2006Ab 6

Julia verdächtigt Frederik, den wichtigen Hinweis vernichtet zu haben. Ihr Vorwurf trifft Frederik sehr hart - ist das nun das endgültige Ende ihrer Beziehung? Tim kann sein schlechtes Gewissen gegenüber Lilly kaum noch verbergen und macht sich verdächtig. Tobias setzt erneut seinen Job aufs Spiel. Doch diesmal mit verheerenden Konsequenzen. Plötzlich taucht ein Überwachungsvideo aus der Tatnacht auf - es zeigt eindeutig Daniel.

Telenovela
