Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 211
43 Min.Folge vom 18.09.2006Ab 6
Julia ist erleichtert, als Frederik erreicht, dass zumindest die Firmenlöhne vorerst gesichert sind. Bei einer Krisensitzung überlegen die beiden gemeinsam mit Patrizia, wo in der Manufaktur Einsparungen möglich sind. Leider steht das Catering von Andreas ganz oben auf der Liste. Dank Ninas Hilfe kann Birgit Dietmar endlich etwas entgegensetzen. Kurz darauf bekommen Tobias und Birgit Besuch von der Polizei. Die Beamten sind auf der Suche nach Nina und Paula. Was hat das zu bedeuten?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises