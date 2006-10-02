Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 220
43 Min.Folge vom 02.10.2006Ab 6
Julias Nervosität wächst nach ihrem beunruhigenden Traum. Als die kleine Paula aus dem Lanzino verschwindet, hat Nina sofort einen schrecklichen Verdacht. Charlotte hat sich diesmal einen ganz besonderen Streich ausgedacht, um Lilly und Kolja eins auszuwischen. Während Frederik sich glücklich auf den Weg zum Standesamt macht, trifft Patrizia auf eine völlig aufgelöste Julia. Ist die Hochzeit noch zu retten?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises