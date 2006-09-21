Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 214

TelenovelaStaffel 15Folge 4vom 21.09.2006
Folge 214

Julia - Wege zum Glück

Folge 4: Folge 214

42 Min.Folge vom 21.09.2006Ab 6

Julia berichtet Frederik von ihren Erkenntnissen über die Geschäftspraktiken der Familie van Weyden. Da fasst Patrizia schweren Herzens den Entschluss, die Villa zu verkaufen, um die Firma noch retten zu können. Charlotte fühlt sich von Lilly und Kolja hintergangen, und stellt die beiden wütend zur Rede. Nina beschließt, sich einen Job zu suchen und in Falkental sesshaft zu werden. Alle betrauern den Verlust der Villa, als Frederik mit einer furchtbaren Neuigkeit hereinplatzt.

