Julia - Wege zum Glück

Folge 221

TelenovelaStaffel 15Folge 11vom 04.10.2006
Folge 11: Folge 221

42 Min.Folge vom 04.10.2006Ab 6

Alle Freunde und Verwandte sind in der Villa eingetroffen und wollen dem frisch vermählten Paar gratulieren. Doch als Frederik und Julia eintreffen, ist von Freude nichts mehr zu spüren. Charlottes Streich bringt unangenehme Folgen mit sich. Wegen des Wasserschadens muss Jan das Cosy für mehrere Tage schließen. Julia und Tobias geraten in Streit. Wird Julia den gleichen Fehler begehen wie ihre Mutter?

