Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 215
42 Min.Folge vom 22.09.2006Ab 6
Julia und Eva hoffen, dass Frederik noch alles zum Guten wenden kann. Der hat auch schon eine Ahnung, wer hinter der neuen Hiobsbotschaft stecken könnte. Silke findet Dokumente, mit denen sie beweisen kann, dass sie zu Unrecht entlassen wurde. Kolja muss sich nun entscheiden, für wen sein Herz wirklich schlägt. Angesichts der neuen Situation bereiten sich Patrizia und Frederik auf ihr Verhandlungsgespräch mit Viktoria vor. Nach einer langen, durchwachten Nacht gehen die Verhandlungen zu Ende.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises