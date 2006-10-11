Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 225

Telenovela
Staffel 15
Folge 15
vom 11.10.2006
Folge 225

Julia - Wege zum Glück

Folge 15: Folge 225

43 Min.Folge vom 11.10.2006Ab 6

Daniel riskiert im Kampf um Julia sein Leben. Nach seinem Sturz in die Fluten sieht sie alle Hoffnung schwinden. Silke überlegt sich, wieder zu arbeiten. In der Manufaktur versucht Richard Viktorias Fehler wieder gutzumachen und spricht mit Frederik. Charlotte gerät nun auch noch mit Tim aneinander. Sie ist von ihren Freunden tief enttäuscht worden. Am Abend erhält Frederik einen Anruf aus Südafrika: Es ist Julia, die ihm eine unangenehme Nachricht mitteilt.

