Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 213

TelenovelaStaffel 15Folge 3vom 20.09.2006
Folge 213

Folge 213Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 213

43 Min.Folge vom 20.09.2006Ab 6

Die überraschend aufgetauchte Unternehmertochter Viktoria van Weyden will in die Manufaktur investieren, doch Frederik lehnt das Angebot rigoros ab. Auch Julia fragt sich, was es mit dem Erscheinen der attraktiven Viktoria auf sich hat. Tobias spürt, dass Nina und Paula seine Unterstützung brauchen und bittet sie, vorerst bei ihm zu bleiben. Lilly und Kolja genießen ihr junges Glück, als plötzlich Charlotte in der Tür steht.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen