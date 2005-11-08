Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 10vom 08.11.2005
43 Min.Folge vom 08.11.2005Ab 6

Annabelle stattet Julia einen Besuch ab und demütigt sie mit einer finanziellen Abfindung. Julia ist danach so verzweifelt, dass sie sich fragt, ob die Liebe zwischen ihr und Daniel überhaupt eine Zukunft hat. Auch Daniel macht sich Gedanken über seine Zukunft mit Julia und über seine Karriere innerhalb der Firma.

