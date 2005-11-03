Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 022

TelenovelaStaffel 2Folge 7vom 03.11.2005
43 Min.Folge vom 03.11.2005Ab 6

Christa stellt Julia vor eine schwere Entscheidung. Daniel versucht, seinen Platz neben dem neuen Firmenchef zu finden. Allerdings ist Annabelle davon überzeugt, dass sich Frederik schon bald von ganz alleine ins Aus manövrieren wird.

