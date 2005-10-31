Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 019
43 Min.Folge vom 31.10.2005Ab 6
Julia bittet Daniel um ein Treffen. Sie erzählt ihm, wie schlimm sich seine Mutter gegenüber Silke aufgeführt hat. Annabelle ist der festen Überzeugung, dass Silke die Geliebte von Daniel ist. Lilly steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie lieber mit Tim ins Kino gehen oder Koljas Konzertkarte annehmen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises