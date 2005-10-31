Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 019

Telenovela Staffel 2 Folge 4 vom 31.10.2005
43 Min. Folge vom 31.10.2005 Ab 6

Julia bittet Daniel um ein Treffen. Sie erzählt ihm, wie schlimm sich seine Mutter gegenüber Silke aufgeführt hat. Annabelle ist der festen Überzeugung, dass Silke die Geliebte von Daniel ist. Lilly steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie lieber mit Tim ins Kino gehen oder Koljas Konzertkarte annehmen?

