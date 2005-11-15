Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 030

Telenovela Staffel 2 Folge 15 vom 15.11.2005
Folge 15: Folge 030

43 Min. Folge vom 15.11.2005

Die Heiratspläne von Julia und Daniel nimmt die Familie Gravenberg mit gemischten Gefühlen auf. Julia freut es, dass ihre Mutter so stark hinter ihr steht. Dass die beiden Falkental verlassen wollen, löst allerdings heftige Diskussionen aus. Annabelle ist noch nicht davon überzeugt, dass die Hochzeit wirklich stattfinden wird.

