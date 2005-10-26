Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 016
43 Min.Folge vom 26.10.2005Ab 6
Julias Glück ist kaum zu beschreiben, als Daniel sie mit einer wunderschönen Überraschung verzaubert. Doch ihr Glück ist nicht von langer Dauer. Ihre Mutter wartet zu Hause mit schrecklichen Neuigkeiten.
