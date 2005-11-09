Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 026
43 Min.Folge vom 09.11.2005Ab 6
Julia und Daniel träumen von einem gemeinsamen Leben in der Ferne, weit weg von Falkental. Werner ist hoch erfreut, dass Daniel sich mit Frederik wieder versöhnt hat. Christa zeigt sich immer selbstbewusster. Sie ahnt nicht, wie sehr Annabelle ihre Tochter unter Druck setzt.
