Julia - Wege zum Glück

Folge 017

TelenovelaStaffel 2Folge 2vom 27.10.2005
43 Min.Folge vom 27.10.2005Ab 6

Julia gesteht Daniel, dass sie ein großes Problem wegen ihrer Mutter hat, worüber sie mit ihm aber nicht sprechen kann. Daniel macht sich deswegen Sorgen. Seit Annabelle beurlaubt ist, bessert sich die Stimmung unter den Angestellten der Firma Gravenberg.

