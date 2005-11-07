Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 9vom 07.11.2005
42 Min.Folge vom 07.11.2005Ab 6

Julia ist über Christas plötzliche Abreise bestürzt. Daniel steht ihr bei, obwohl er innerhalb der Firma Probleme mit Frederiks Entscheidung hat. Annabelle ist fest entschlossen, Julia aus Daniels Leben zu vertreiben.

