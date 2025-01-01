Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kampf um ein Baby

SAT.1Staffel 1Folge 118
Folge 118: Kampf um ein Baby

23 Min.Ab 12

Ein Fotograf bittet die Kommissare um Hilfe: Er ist auf der Suche nach seinem neugeborenen Kind. Offensichtlich behauptet seine Freundin seit der Geburt, nie schwanger gewesen zu sein. Doch der junge Mann ist sich sicher: Seine Freundin war schwanger und hat das Kind bekommen, aber wo ist es? Die Kommissare observieren die Frau und entdecken das Kind. Doch warum versteckt es die Mutter?

