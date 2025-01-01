K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Tochter des Vergewaltigers
23 Min.Ab 12
Eine Mutter von zwei Kindern wird schwer verletzt in ihrem Schlafzimmer gefunden. Die Kommissare recherchieren, das sie vor 21 Jahren vergewaltigt worden ist und danach schwanger war. Das Kind hat das Opfer zur Adoption freigegeben - vor einigen Wochen haben Mutter und Tochter wieder Kontakt aufgenommen. Doch aufgrund der jähzornigen Art des Mädchens kam es zum Streit. Schließlich bat das Opfer ihre Tochter wieder um Abstand.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1