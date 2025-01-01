Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 125
Folge 125: Tod des Busendoktors

23 Min.Ab 12

An seinem Hochzeitstag wird ein reicher Schönheitschirurg in seiner Villa ermordet. Die Witwe gibt an, dass der Mörder auch ihr wertvolles Collier gestohlen hat. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote eine junge Geliebte hatte. Merkwürdig ist, dass die Blondine der Witwe zum Verwechseln ähnlich sieht - nur 30 Jahre jünger. Der tote Chirurg hat seine Geliebte nach dem Vorbild seiner Frau umoperiert ...

