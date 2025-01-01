K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Mord auf Schloss Berneck
23 Min.Ab 12
Im Burggraben von Schloss Berneck wird eine halbverweste Leiche gefunden. Die Untersuchungen des Rechtsmediziners ergeben, dass es sich bei dem drei Jahre alten Skelett um eine etwa 35-jährige Frau handelt. Die Gräfin von Schloss Berneck bestreitet, die Tote zu kennen. Wie die Ermittlungen allerdings ergeben, handelt es sich möglicherweise um die amerikanische Schwägerin der Gräfin und somit um die rechtmäßige Erbin des Berneck-Vermögens. Musste die Frau deshalb sterben?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1