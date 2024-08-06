Blutige AufnahmeprüfungJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 160: Blutige Aufnahmeprüfung
24 Min.Folge vom 06.08.2024Ab 12
Als ein Schüler in einer Fabrikhalle niedergeschlagen wird, kann er angeblich keine Angaben zum Täter machen - Rietz und Naseband vermuten, dass er aus Angst schweigt. Der Ex-Freund der Mutter gerät unter Verdacht: Der gewalttätige Alkoholiker hatte den Jungen schon einmal tätlich angegriffen. Daraufhin hatte ihn die Mutter des Opfers aus der Wohnung geworfen. Fühlte er sich so gedemütigt, dass er seine Aggressionen nun an dem Sohn ausgelassen hat?
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1