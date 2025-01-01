K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 163: Stiefvater unter Verdacht
23 Min.Ab 12
Eine Schülerin bittet die Kommissare um Hilfe: Ihr Freund wird von seinem Stiefvater gefangen gehalten und angeblich misshandelt. Der Junge ist in seinem Zimmer eingesperrt und hat deutliche Verletzungen im Gesicht - der Stiefvater streitet alles ab. Vier Wochen später meldet die Freundin den Jungen als vermisst. Die Eltern haben sein Verschwinden nicht angezeigt...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1