Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Dicke im Blutrausch

SAT.1Staffel 1Folge 164
Dicke im Blutrausch

Dicke im BlutrauschJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 164: Dicke im Blutrausch

24 Min.Ab 12

Eine Frau wird in ihrer Hochzeitsnacht ermordet. Bereits in den Wochen zuvor wurde sie von der Ex-Freundin ihres Mannes belästigt. Diese bestreitet die Tat - obwohl alle Indizien gegen sie sprechen und sie kein Alibi hat. Als die Kommissare herausfinden, dass der frisch gebackene Ehemann Alleinerbe des Vermögens seiner verstorbenen Frau ist, gerät auch er unter Verdacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen