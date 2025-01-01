Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eiskalte Schwester

SAT.1Staffel 1Folge 168
Folge 168: Eiskalte Schwester

24 Min.Ab 12

Eine junge Frau fühlt sich von einem Spanner bedroht. Die Kommissare können den Mann nur verwarnen, da dieser sich bisher noch nicht strafbar gemacht hat. Kurze Zeit später wird die belästigte Frau kaltblütig erschlagen - und von dem Spanner fehlt jede Spur. Doch nicht nur er ist verdächtig: Wurde der Mann der Toten zum Mörder, um für seine heimliche Geliebte frei zu sein?

