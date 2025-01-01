Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Brutaler Zickenkrieg

SAT.1Staffel 1Folge 171
Brutaler Zickenkrieg

Folge 171: Brutaler Zickenkrieg

23 Min.Ab 12

Eine Kabarettistin wird in ihrer Garderobe mit einem Bügeleisen erschlagen. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine frühere Freundin des Opfers, die nach einem Streit immer öfter Zielscheibe der beleidigenden Witze der Toten wurde. Sie hat allerdings ein hieb- und stichfestes Alibi. Der Chef der Toten bringt die Kommissare auf eine neue Spur: Das Opfer und er hatten eine Affäre, doch sie war nicht seine einzige Geliebte...

