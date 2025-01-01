K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 171: Brutaler Zickenkrieg
23 Min.Ab 12
Eine Kabarettistin wird in ihrer Garderobe mit einem Bügeleisen erschlagen. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf eine frühere Freundin des Opfers, die nach einem Streit immer öfter Zielscheibe der beleidigenden Witze der Toten wurde. Sie hat allerdings ein hieb- und stichfestes Alibi. Der Chef der Toten bringt die Kommissare auf eine neue Spur: Das Opfer und er hatten eine Affäre, doch sie war nicht seine einzige Geliebte...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1