K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 177: Das entstellte Model
23 Min.Ab 12
Ein Model wird bei einem Überfall verletzt und fast vergewaltigt - ihre Karriere ist am Ende. Die ersten Ermittlungen führen Alexandra Rietz und Michael Naseband ins Model-Business. Das Opfer wurde immer wieder vom Manager und Freund ihrer schärfsten Konkurrentin bedroht. Hat er die Frau verstümmelt, um seine Freundin an die Spitze zu bringen?
