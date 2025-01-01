K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 184: Die hingerichtete Geisel
24 Min.Ab 12
Eine regional bekannte Weinkönigin wird von ihrem Ehemann als entführt gemeldet. Das Erpresserschreiben ist eindeutig: Entweder er zahlt 500.000 Euro oder seine Frau stirbt. Der Bruder der Entführten gerät unter Verdacht: Er ist Alkoholiker und hat Geldprobleme. Als die Lösegeldübergabe platzt, wird kurze Zeit später die Leiche der Weinkönigin im Wald gefunden. Dann verschwindet auch noch die Tochter des Opfers...
Weitere Folgen in Staffel 1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1