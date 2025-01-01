Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Affäre mit Todesfolge

SAT.1Staffel 1Folge 195
24 Min.Ab 12

Eine Modeverkäuferin wird erwürgt - vor ihrem Tod wurde die junge Frau telefonisch sexuell belästigt. Ihr Ex-Freund beschuldigt ihren verheirateten Chef, der eine Affäre mit seiner Mitarbeiterin hatte. Rietz und Naseband finden heraus, dass die Erwürgte im zweiten Monat schwanger war und vermuten, dass der Vater des Kindes ihr Chef ist. Hat er seine junge Geliebte erwürgt, um das uneheliche Kind loszuwerden?

