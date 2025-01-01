Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexorgie im Internat

SAT.1Staffel 1Folge 30
Sexorgie im Internat

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Sexorgie im Internat

23 Min.Ab 12

Eine Internatsschülerin ist im Wald brutal vergewaltigt worden. Eine Blutanalyse ergibt, dass sie zuvor durch ein starkes Medikament betäubt worden war. Der Hausmeister der Schule gerät unter Verdacht: Er saß bereits wegen eines Sexualdeliktes im Gefängnis - und er war der Letzte, mit dem die Schülerin abends gesehen wurde ...

