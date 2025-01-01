K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Die vergewaltigte Sexbombe
23 Min.Ab 12
Eine junge Autoverkäuferin wurde brutal vergewaltigt - die Spur führt zu ihrem Ex-Kollegen, weil er ihr die Schuld daran gibt, dass ihm gekündigt wurde. Als Nicole Drawer und Jens Loors ihn ins Verhör nehmen, stellt sich heraus, dass er ein Alibi hat. Motorradöl am Tatort führt zu einer weiteren Spur ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1