K 11 - Kommissare im Einsatz

Die vergewaltigte Sexbombe

SAT.1Staffel 1Folge 38
Folge 38: Die vergewaltigte Sexbombe

23 Min.Ab 12

Eine junge Autoverkäuferin wurde brutal vergewaltigt - die Spur führt zu ihrem Ex-Kollegen, weil er ihr die Schuld daran gibt, dass ihm gekündigt wurde. Als Nicole Drawer und Jens Loors ihn ins Verhör nehmen, stellt sich heraus, dass er ein Alibi hat. Motorradöl am Tatort führt zu einer weiteren Spur ...

