K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: E-Mail in den Tod
23 Min.Ab 12
Die Kommissare kommen in ein Hotel, in dem eine junge Frau tot in der Badewanne liegt - niedergeschlagen mit einer Champagnerflasche. Die Ermordete hatte sich übers Internet zu einem Sex-Blind-Date verabredet. Den Kommissaren gelingt es, die Identität ihres anonymen Geliebten zu ermitteln ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1