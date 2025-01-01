Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

E-Mail in den Tod

SAT.1Staffel 1Folge 41
E-Mail in den Tod

E-Mail in den TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 41: E-Mail in den Tod

23 Min.Ab 12

Die Kommissare kommen in ein Hotel, in dem eine junge Frau tot in der Badewanne liegt - niedergeschlagen mit einer Champagnerflasche. Die Ermordete hatte sich übers Internet zu einem Sex-Blind-Date verabredet. Den Kommissaren gelingt es, die Identität ihres anonymen Geliebten zu ermitteln ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen