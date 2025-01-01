Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die ermordete Braut

SAT.1Staffel 1Folge 50
Die ermordete Braut

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Die ermordete Braut

23 Min.Ab 12

Während ihrer Hochzeitsfeier bricht die Braut plötzlich tot zusammen. Rechtsmediziner Alsleben stellt fest, dass in die Hochzeitstorte gemahlenes Glas eingebacken war. Die Kommissare ermitteln eine verbotene Liebe: Der Bräutigam hatte jahrelang eine Beziehung zu seiner Schwester! Nur wenige Tage nach der tragischen Hochzeit gibt es noch einen Toten ...

