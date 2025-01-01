K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Blutige Warnung
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau liegt mit zerschnittenem Gesicht in ihrer Wohnung - neben sich eine Spielkarte, das Pik Ass. Die Kommissare finden Fotos der Verletzten, auf denen nachträglich ihr Gesicht zerschnitten wurde. Ihr Freund gesteht schließlich sein Sex-Verhältnis mit seiner Ex-Freundin. Das Motiv scheint eindeutig, bis die Ermittler die wahre Leidenschaft des Mannes entdecken ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1