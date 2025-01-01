Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutige Warnung

SAT.1Staffel 1Folge 51
Folge 51: Blutige Warnung

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau liegt mit zerschnittenem Gesicht in ihrer Wohnung - neben sich eine Spielkarte, das Pik Ass. Die Kommissare finden Fotos der Verletzten, auf denen nachträglich ihr Gesicht zerschnitten wurde. Ihr Freund gesteht schließlich sein Sex-Verhältnis mit seiner Ex-Freundin. Das Motiv scheint eindeutig, bis die Ermittler die wahre Leidenschaft des Mannes entdecken ...

SAT.1
