K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Kommissarin in Gefahr
23 Min.Ab 12
Nicole Drawer ist gerade in ihrer Bank, als ein bewaffneter Bankräuber in die Schalterhalle stürmt und alle Anwesenden als Geiseln nimmt. Der Kommissarin gelingt es, Jens Loors zu informieren. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Bank vom Sondereinsatzkommando und Scharfschützen umstellt. Der Bankräuber ist ein gefährlicher Wiederholungstäter, der eben erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Jens Loors stellt ihm eine Falle ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1