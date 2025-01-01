Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Striptease in den Tod

SAT.1Staffel 1Folge 65
Striptease in den Tod

Striptease in den Tod

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 65: Striptease in den Tod

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau meldet ihre beste Freundin als vermisst. Schon kurze Zeit später wird die Vermisste tot aufgefunden. Die Nachforschungen ergeben, dass das Opfer und ihre Freundin als Stripperinnen gearbeitet und Männer mit Sexvideos erpresst haben. Hat einer der Herren die Stripperin getötet, um den Seitensprung vor seiner Ehefrau zu verbergen?

