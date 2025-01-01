Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der erpresserische Bruder

SAT.1Staffel 1Folge 70
Der erpresserische Bruder

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 70: Der erpresserische Bruder

23 Min.Ab 12

Ein junger Mann wurde in seinem Haus die Treppe hinuntergestoßen - er erlitt schwerste innere Verletzungen. Die Ermittlungen führen zum Vater des Opfers, der nach mehr als zwanzig Jahren den Kontakt zu seinem Sohn wieder aufgenommen hat. Der Sohn sollte Knochenmark für seinen Halbbruder spenden und ihm damit das Leben retten. Doch der Spender verlangte einen hohen Preis: 300.000 Euro! Kam es deshalb zum Streit?

