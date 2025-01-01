K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Fataler Heiratsschwindel
23 Min.Ab 12
Eine Frau entdeckt die Leiche ihrer Schwester, die offenbar Selbstmord begangen hat. Doch die Obduktion ergibt, dass die junge Frau an einem äußerst seltenen Gift gestorben ist. Die Schwester spricht von Mord und verdächtigt den ehemaligen Lebensgefährten der Toten. Dieser hat das Opfer um eine Menge Geld betrogen und dann eiskalt sitzen gelassen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1