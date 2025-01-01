K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Einbruch aus Mutterliebe
23 Min.Ab 12
Bei einem jungen Ehepaar wird eingebrochen - der Täter schlägt deren russische Putzfrau brutal nieder. Hat ihn die ahnungslose Frau beim Einbruch überrascht und wurde so zum Schweigen gebracht? Bald gerät die Putzfrau selbst unter Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1