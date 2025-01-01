K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Hölle auf dem Eis
23 Min.Ab 12
Eine Eiskunstläuferin wird kurz vor den Meisterschaften niedergeschlagen. Der Verdacht fällt auf ihren Ex-Geliebten, den Hallenwart, den sie abserviert hat - aber er hat ein Alibi. Kurz darauf geschieht ein weiterer Anschlag auf die Eiskunstläuferin: Sie stirbt an den Folgen ihrer Verletzung. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer ein Verhältnis mit dem Mann ihrer schärfsten Konkurrentin hatte.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1