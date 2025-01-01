Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebesspiel zu dritt

SAT.1Staffel 1Folge 76
Liebesspiel zu dritt

Folge 76: Liebesspiel zu dritt

23 Min.Ab 12

In der Wäschekammer eines Hotels wird die Leiche eines 16-jährigen Mädchens gefunden. Das Opfer feierte in der Todesnacht eine wilde Party und hatte zusammen mit einer Freundin Sex mit einem älteren Mann. Eine Spur führt zum Freund des Opfers, der am Todestag erfahren hat, dass seine Freundin ihn betrügt.

