K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Rache der Exfrau

SAT.1Staffel 1Folge 78
Die Rache der Exfrau

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 78: Die Rache der Exfrau

23 Min.Ab 12

Eine Frau erhält eine Bombendrohung und verständigt sofort die Kommissare - die vermeintliche Bombe entpuppt sich allerdings als Wecker. Dabei findet sich ein Zettel mit der Drohung "Hör auf dich einzumischen, sonst passiert was!" Unter Verdacht geraten die Ex-Frau und die Kinder ihres Liebhabers. Dann kommt es zur nächsten Katastrophe: Der Geliebte der Bedrohten verunglückt mit dem Auto. Offensichtlich wurde am Fahrzeug manipuliert.

