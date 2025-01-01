K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Horrornacht im Stadtwald
23 Min.Ab 12
Nicole Drawer und Jens Loors werden Augenzeugen einer versuchten Vergewaltigung. Sie können das Opfer zwar retten, der Täter flüchtet jedoch. Ein am Tatort gefundenes Toupet bringt die Kommissare auf die Spur eines Mannes, der im Nachbarhaus des Opfers wohnt. Er ist als Spanner aktenkundig und stellte dem Opfer schon längere Zeit nach... Doch ist er auch der nächtliche Angreifer?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1