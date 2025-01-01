Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 89
Folge 89: Die raffgierige Schwester

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau hörte am Telefon mit, wie ihre Schwester fast zu Tode gewürgt wurde - sie beschuldigt den Ex-Freund des Opfers. Er wollte die Trennung nicht akzeptieren und hat die junge Frau terrorisiert. Die Überprüfung ergibt, dass er kein Alibi hat. Doch dann stoßen die Ermittler auf eine neue Spur: Ein Profikiller wurde beauftragt, die Frau zu ermorden. Auch die Schwester des Opfers hat ein Motiv...

SAT.1
