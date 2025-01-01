Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Skrupellose Sterbehilfe

SAT.1Staffel 1Folge 91
Folge 91: Skrupellose Sterbehilfe

23 Min.Ab 12

Ein Mann, der sechs Jahre lang im Wachkoma gelegen hat, stirbt - er wurde ermordet. Seine Frau hat ihn rund um die Uhr gepflegt. Die Tochter des Toten beschuldigt ihre Stiefmutter: Sie ist sich sicher, dass sie Sterbehilfe geleistet hat. Ist der Witwe die Pflege zu viel geworden? Die Kommissare stoßen auf ein lang gehütetes Geheimnis und versuchen, einen weiteren Mord zu verhindern...

