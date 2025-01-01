K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Skrupellose Sterbehilfe
23 Min.Ab 12
Ein Mann, der sechs Jahre lang im Wachkoma gelegen hat, stirbt - er wurde ermordet. Seine Frau hat ihn rund um die Uhr gepflegt. Die Tochter des Toten beschuldigt ihre Stiefmutter: Sie ist sich sicher, dass sie Sterbehilfe geleistet hat. Ist der Witwe die Pflege zu viel geworden? Die Kommissare stoßen auf ein lang gehütetes Geheimnis und versuchen, einen weiteren Mord zu verhindern...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1