K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Der triebhafte Priester
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau stirbt nach dem Sturz aus dem Fenster eines katholischen Pfarrheims - es war Mord! Bei den Ermittlungen gerät der katholische Priester unter Verdacht: Er hat eine junge Geliebte. Ist die Tote hinter das Geheimnis des Priesters gekommen und hat ihn damit erpresst?
