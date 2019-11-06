Kidnapping im FreizeitparkJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 39: Kidnapping im Freizeitpark
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Alexandra Rietz feiert ihren Geburtstag mit Michael Naseband in einem Freizeitpark. Dort werden sie Zeugen einer Messerstecherei: Das schwerverletzte Opfer ist der Geschäftsführer des Freizeitparks. Seine Ehefrau ist überzeugt von der Unschuld ihrer Familie und ihrer Mitarbeiter, aber der Täter hat es anscheinend auf die ganze Familie abgesehen ... Rechte: Sat.1
