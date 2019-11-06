K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Tödlicher Liebeszauber
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Bekannter von Alexandra Rietz befürchtet, dass seine Verlobte in eine Sekte geraten ist: Er hat sie nämlich bei einem Hexenritual auf einer Waldlichtung beobachtet. Kurz darauf wird die Hohepriesterin des Hexenzirkels ermordet. Der Bekannte der Kommissarin gerät unter Verdacht, weil er die Frau kurz vor ihrem Tod bedroht hat. Doch auch im Hexenzirkel gab es einen Machtkampf zwischen der Hohepriesterin und ihrer Stellvertreterin... Rechte: Sat.1
