K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 7: Frau in Todesangst
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Den Kommissaren läuft eine blutüberströmte Frau vors Auto: Sie ist vollkommen verwirrt und kann sich an nichts erinnern. Schnell stellt sich heraus, dass sie in einen Mord verwickelt ist. Das Blut an ihrer Kleidung stammt von einem bekannten Passfälscher. Als sie ihr altes Tagebuch wiederfindet, kehrt ihre Erinnerung zurück: Angeblich sollte sie sterben und nicht der Passfälscher! Ihr Mann ist ein Tyrann und hat sie oft verprügelt. Liebe fand das Opfer nur bei ihrem Schwager ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1