Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Frau in Todesangst

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 06.11.2019
Frau in Todesangst

Frau in TodesangstJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 7: Frau in Todesangst

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Den Kommissaren läuft eine blutüberströmte Frau vors Auto: Sie ist vollkommen verwirrt und kann sich an nichts erinnern. Schnell stellt sich heraus, dass sie in einen Mord verwickelt ist. Das Blut an ihrer Kleidung stammt von einem bekannten Passfälscher. Als sie ihr altes Tagebuch wiederfindet, kehrt ihre Erinnerung zurück: Angeblich sollte sie sterben und nicht der Passfälscher! Ihr Mann ist ein Tyrann und hat sie oft verprügelt. Liebe fand das Opfer nur bei ihrem Schwager ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen